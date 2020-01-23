Avustralya'nın Broken Hill kasabasında gökyüzü toz bulutuyla kaplandı

23.01.2020 00:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:48

Avustralya aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarının ardından bu kez de toz fırtınalarıyla mücadele ediyor.



Avustralya'daki taşra kasabası Broken Hill'de, çarşamba günü gökyüzü toz bulutuyla kaplandı. Euronews.com'da Görüntüle