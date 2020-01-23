Avustralya'nın Broken Hill kasabasında gökyüzü toz bulutuyla kaplandı
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Avustralya'nın Broken Hill kasabasında gökyüzü toz bulutuyla kaplandı

Avustralya aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarının ardından bu kez de toz fırtınalarıyla mücadele ediyor. Avustralya'daki taşra kasabası Broken Hill'de, çarşamba günü gökyüzü toz bulutuyla kaplandı.

23.01.2020 00:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:48
Avustralya'nın Broken Hill kasabasında gökyüzü toz bulutuyla kaplandı

aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarının ardından bu kez de toz fırtınalarıyla mücadele ediyor.


Avustralya'daki taşra kasabası Broken 'de, çarşamba günü gökyüzü toz bulutuyla kaplandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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