Avustralya'nın 'Bir Numaralı Kanun Kaçağı' Tutuklandı

Avustralya'nın "bir numaralı kanun kaçağı" olan Graham Gene Potter tutuklandı. Daha önce cinayet suçuyla 15 yıl hapis yatan Potter, 2010 yılından bu yana cinayet komplosu suçlamasıyla aranıyordu. Victoria eyaleti emniyet birimi, sabıka kaydı oldukça kabarık olan Potter'ı 2017 yılında "bir numaralı kanun kaçağı" ilan etmişti. Victoria polisi, zanlının yaşadığı tespit edilen eve baskın düzenledi. Zanlı, Ravenshoe'daki evin, bir ranza ve çeşitli atık eşyalarla dolu bir odasında yakalandı

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