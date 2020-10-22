Avustralya'nın başkentinde 104 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'nın başkentinde 104 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası görüldü

22.10.2020 06:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 06:55
Avustralya'nın başkentinde 104 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası görüldü

Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az etkilenen şehirlerden biri olan başkent Canberra'da, 104 gün sonra 1 kişide virüs tespit edildi.

Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az etkilenen şehirlerden biri olan başkent Canberra'da, 104 gün sonra 1 kişide virüs tespit edildi.

Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Sağlık Müsteşarı Dr. Kerryn Coleman, düzenlediği basın toplantısında, 9 Ekim'de yurt dışından Canberra'ya dönen 70'li yaşlardaki erkek diplomata Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Diplomatın Sydney üzerinden başkente geldiğini belirten Dr. Coleman, "Sydney Uluslararası Havaalanı'na indi ve özel bir araçla yolda mola vermeden Canberra'ya gitti." ifadesini kullandı.

ACT'de toplam 113 kişi virüse yakalanmış, 3 kişinin hayatını kaybettiği bölgede aylardır can kaybı olmamıştı.

Öte yandan, ülkede salgın başladığından bu yana virüse yakalanan 27 bin 458 Avustralyalıdan 24 bin 995'i sağlığına kavuştu.

Halen 240 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 817'si virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde olmak üzere, NSW'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda'da 2 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, yurt dışından dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Ülkedeki toplam 58 aktif vakanın tamamının karantinada olduğunu belirten Dr. Bloomfield, hastanelerde virüs tedavisi gören kimse bulunmadığını kaydetti.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1914 kişiden 1831'i sağlığına kavuşmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Doğuş Ezgi Mola Didem Soydan Birkan Sokullu
Spor Babel Metin Oktay Şenol Güneş Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rus Milli Rusya Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'nın başkentinde 104 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası görüldü - Canberra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 06:58:18. #1.15#
title