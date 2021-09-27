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Avustralya'nın başkenti Canberra'da bu yıl Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'nın başkenti Canberra'da bu yıl Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'da, bu yıl virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'da, bu yıl virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, ülkede, son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, 1511 kişide virüse rastlandı.

Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi'ndeki (ACT) tam kapanma uygulamalarına rağmen, Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Kovid-19'un son aylarda en fazla vaka sayısı ve can kabına neden olduğu NSW'de 787 kişi virüse yakalanırken, 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyalette virüsten ölenlerin sayısı 365'e yükseldi.

Öte yandan tam kapanmanın sürdüğü Victoria eyaletindeki vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları da sürüyor. Son 24 saate 705 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, bir kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle eyaletteki can kaybı 845'e çıktı.

Başkent Canberra'da bu yıl Kovid-19'dan ilk can kaybı oldu

Delta varyantını başlamasıyla sıkı tedbirlere başvurularak tam kapanmaya gidilen başkent Canberra'da, Kovid-19'dan bu yıl ilk kez bir kişi daha virüsten öldü. Başkentte geçen yıl virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr, son 24 saatte 19 kişiye de Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Canberra'daki 240 aktif vakadan, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirten Başbakan Barr, başkentteki tam kapanmanın güvenli bir şekilde sona ermesinin, vatandaşların Kovid-19 aşılarını yaptırmasına bağlı olduğunu söyledi.

Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayı 100 bine yaklaştı

Kovid-19'un yayılmaya başladığı 2020 Mart sonundan itibaren ülke sınırlarını vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere kapatan Avustralya'da, alınan sıkı tedbirlere rağmen NSW, Victoria ve ACT'de vaka sayılarındaki artışın sürmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 100 bine yaklaştı.

Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 99 bin 52 Avustralyalı virüse yakalanırken, ülke genelinde 1246 kişide hayatını kaybetti.

Ülkedeki, 21 bin 257 aktif vakadan, 291'i yoğun bakımda 1502 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 12 kişi Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 6 bin 900 testten elde edilen sonuçlara göre, 12 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkedeki toplam 222 aktif vakadan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 13'ünün hastanedeki tedavileri sürüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 194 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.???????

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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