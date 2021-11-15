Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert ARMİTAGE Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert ARMİTAGE Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert ARMİTAGE Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert ARMİTAGE, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert ARMİTAGE, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas ROBSON'ın da bulunduğu ziyarette; Vali İlhami AKTAŞ, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert ARMİTAGE ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Yapılan görüşmelerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert ARMİTAGE'e minyatür şehitler abidesi hediye etti.

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