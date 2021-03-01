Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

01.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:58
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partileri ziyaret etti.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partileri ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen İnnes-Brown, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ile görüştü.

Ardından Baro Başkanı Ergün Canan ile bir araya gelen İnnes-Brown, daha sonra AK Parti, CHP ve HDP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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