Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partileri ziyaret etti.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partileri ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen İnnes-Brown, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ile görüştü.

Ardından Baro Başkanı Ergün Canan ile bir araya gelen İnnes-Brown, daha sonra AK Parti, CHP ve HDP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş