Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
01.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:58
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partileri ziyaret etti.
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partileri ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen İnnes-Brown, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ile görüştü.
Ardından Baro Başkanı Ergün Canan ile bir araya gelen İnnes-Brown, daha sonra AK Parti, CHP ve HDP il başkanlıklarını ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş