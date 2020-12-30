Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü
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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

30.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:24
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi ekibine uygulanan tedavi için teşekkür ederek, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi ekibine uygulanan tedavi için teşekkür ederek, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Innes-Brown, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesindeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Innes-Brown'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Ankara Üniversitesinin mükemmel sağlık tesisleri ve dünya çapındaki sağlık ekibi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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