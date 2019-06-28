Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown Düzce'de

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Dağlı, kentte büyükelçiliklerince desteklenen bir tiyatro oyununu seyretmeye gelen Büyükelçi Marc Innes-Brown'u valilik önünde karşıladı.

Düzce Valisi Dağlı, konuk büyükelçi Brown'a kent hakkında bilgi verdi, Düzce fındığı ve hediyelik eşyaların bulunduğu paketi hediye etti.

Büyükelçi Brown ise "Buna eşim çok sevinecek" diyerek Vali Dağlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA