Avustralya'nın 6 yıldır gözaltında tuttuğu İranlı Kürt yazar Boochani özgürlüğüne kavuştu
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Avustralya'nın 6 yıldır gözaltında tuttuğu İranlı Kürt yazar Boochani özgürlüğüne kavuştu

Pasifik Okyanusu'ndaki Manus Adası'nda Avusturya hükümeti tarafından 2013'ten beri gözaltında tutulan İranlı Kürt mülteci ve yazar Behrouz Boochani (Behruz Boçani) 6 yıl sonunda özgürlüğüne kavuştu.

14.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:46
Avustralya'nın 6 yıldır gözaltında tuttuğu İranlı Kürt yazar Boochani özgürlüğüne kavuştu

'ndaki Manus Adası'nda hükümeti tarafından 2013'ten beri gözaltında tutulan İranlı Kürt mülteci ve yazar Behrouz Boochani (Behruz Boçani) 6 yıl sonunda özgürlüğüne kavuştu. Boochani, Yeni Zelanda'ya geçtiğini ve artık özgür olduğunu duyurdu.


Behrouz Boochani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni Zelanda'ya şimdi ulaştım. 6 yıldan fazla zaman sonununda özgürlüğüme kavuştuğum için çok heyecanlıyım. Christchurch'teki Dünya Festivali'ne davetliyim ve orada bir etkinliğe katılacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ederim." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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