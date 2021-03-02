Avustralya müzik endüstrisinin simgesi Michael Gudinski hayatını kaybetti
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Avustralya müzik endüstrisinin simgesi Michael Gudinski hayatını kaybetti

02.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:28
Avustralya müzik endüstrisinin simgesi Michael Gudinski hayatını kaybetti

Avustralya müzik endüstrisinin önde gelen isimlerinden Michael Gudinski 68 yaşında hayatını kaybetti.

Avustralya müzik endüstrisinin önde gelen isimlerinden Michael Gudinski 68 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, 1972'de 20 yaşındayken Mushroom Records müzik şirketinin kurucuları arasında yer alan, deneyimli tur organizatörü Gudinski, Melbourne'deki evinde uykusunda yaşamını yitirdi.

Kylie Minogue ve Jimmy Barnes gibi Avusturalyalı yıldızların dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan Gudinski'nin sevenleri, sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

Gudinski'nin desteğiyle müzik piyasasına giren müzisyen Bruce Springsteen,"Dünyanın dört bir yanından Avustralya'ya adım atan her sanatçı onu hatırlayacak." ifadesini kullandı.

Oscarlı oyuncu Russell Crowe, Gudinski için "Avustralya kültür mirasında yükselen figürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Gudinski, Frontier Touring, Frank Sinatra ve Rolling Stones da dahil olmak üzere, 1980'lerde ve 1990'larda dünyaca ünlü isimleri Avustralya'ya getirmişti.

Ayrıca Gudinski; Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Paul McCartney, Billy Joel, Police, Ed Sheeran ve Taylor Swift gibi yıldızların ülkesinde konser vermesini sağlamıştı.

Müzik endüstrisinin simgesi Gudinski, 2006'da Avustralya Şövalye Nişanı üyesi olmuş, 2013'te ise Victoria Müzik Ödülleri'nin "Onur Listesi"nde yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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