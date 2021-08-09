Avustralya, Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
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Avustralya, Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Avustralya, Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya'nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Amerikan ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 18 yaş ve üzeri Avustralyalılara uygulanmasına onay verdi.

Avustralya'nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Amerikan ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 18 yaş ve üzeri Avustralyalılara uygulanmasına onay verdi.

TGA'dan yapılan açıklamaya göre, klinik çalışmalarda Kovid-19'a karşı güçlü etkinlik gösterdiği belirtilen Moderna aşısının kullanımı onaylandı.

Moderna aşılarının 18 yaş ve üzerindeki Avustralyalılara, 28 gün arayla iki doz halinde uygulanabileceği kaydedilen açıklamada, aşının 12-17 yaş arası kullanımı için klinik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Johnson & Johnson tarafından üretilen aşılarla Avustralya'da kullanımına onay verilen dördüncü Kovid-19 aşısı oldu.

"Gelecek ay 1 milyon doz Moderna aşısı teslim alınacak"

Başbakan Scott Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede dördüncü Kovid-19 aşısının da onaylamasıyla yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılacağını söyledi.

Gelecek ay 1 milyon doz Moderna aşısının teslim alınacağını ve Moderna ile toplam 25 milyon doz aşı için anlaşma yaptıklarını aktaran Morrison, Kovid-19'la mücadelede önemli adım attıklarını ifade etti.

Avustralyalıların yüzde 44,2'si ilk doz aşıyı oldu

Avustralya'da Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşıları marttan bu yana kullanılırken, Moderna ve Johnson & Johnson tarafından üretilen aşılar henüz ülkeye ulaşmadı.

Aşı çalışmalarının yavaş ilerlediği eleştirilerinin yapıldığı ülkede, nüfusun yüzde 44,2'si ilk doz, yüzde 22,4'ü ise ikinci doz aşıyı oldu.

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 298 kişide Kovid-19 tespit edildi, 90'lı yaşlarda bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 938'e yükseldi.

İlk vakanın kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülkede 36 bin 631 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 5 bin 25 aktif vakadan 71'i yoğun bakımda olmak üzere 431 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
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