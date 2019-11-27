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Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Brett Brown getirildi

Avustralya Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için Brett Brown ile anlaşma sağlandı.

27.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:14
Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Brett Brown getirildi

Milli Erkek Takımı'nda başantrenörlük görevi için Brett Brown ile anlaşma sağlandı.

Avustralya Basketbol Federasyonu, Andrej Lemanis'ten boşalan başantrenörlük görevine 58 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Brett Brown'ın getirildiğini duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ı da çalıştıran Brown, Avustralya'nın başında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA
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