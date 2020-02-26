Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti
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Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti

Merkezi Avustralya'da bulunan yardım kuruluşu "Merciful Group" tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

26.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:18
Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti

Merkezi 'da bulunan yardım kuruluşu "Merciful Group" tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Dernek yöneticisi Eyad Abu Arga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'den sınırına göç eden Suriyelilere yardım ulaştırdıklarını belirtti.


Yardım çalışmalarını Hatay Yardımlaşma Derneği ile yürüttüklerini aktaran Arga, "Günlük bin Suriyeli kardeşimize Kırıkhan'daki aşevinde yemeklerimizi paketleyip gönderiyoruz. Oradaki kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Bizler de Avustralyalı Müslümanlar olarak kış aylarında onların yanında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Arga, bölgede zor durumdaki Suriyelilere yardımların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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