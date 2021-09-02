Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları dijital parayı test edecek
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Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları dijital parayı test edecek

Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları dijital parayı test edecek
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankalarıyla merkezi dijital paranın (CBDC) sınır ötesi ödemelerde kullanımını test edeceğini duyurdu.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankalarıyla merkezi dijital paranın (CBDC) sınır ötesi ödemelerde kullanımını test edeceğini duyurdu.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının çatı kuruluşu BIS'ten yapılan açıklamada, BIS'in Singapur İnovasyon Merkezi tarafından yönetilen Dunbar Projesi ile 4 banka arasında sınır ötesi ödemeler için merkezi dijital parayı kullanmayı öngören ortak bir platform geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, kurulacak platformun, finansal kurumların merkezi dijital paralarda birbirleriyle doğrudan işlem yapmalarını sağlayarak aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldıracağı, işlemlerin süresini ve maliyetini düşüreceği bildirildi.

BIS İnovasyon Merkezi Singapur Genel Müdürü Andrew McCormack, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çoklu merkezi dijital para üzerindeki çalışmalarımız bir sonraki aşama için zemin oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını piyasaya sürmelerinin gerekip gerekmediği konusunu araştırırken, BIS'e göre, dünyada en az 60 ülke, kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Uzmanlar, CBDC projelerinin hala başlangıç aşamasında ve yerel kaldığını belirterek, CBDC'lerin uluslararası alanda nasıl kullanılabileceğine ilişkin küresel kurallar ve çerçeveler geliştirmenin teknik ve politik olarak çok karmaşık olduğunu aktardı.

Uzmanlar, Çin'in dijital paranın oluşturulması konusunda diğer ülkelere göre önde olduğunu da kaydetti.

Bu arada, BIS'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hong Kong ve Tayland merkez bankaları ile Çin Merkez Bankası Dijital Para Enstitüsü arasında sınır ötesi ödemeler için merkezi dijital parayı test eden "Multiple CBDC Bridge" adlı başka bir projesi de bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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