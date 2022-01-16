Avustralya mahkemesi, Djokovic'in vize geri iade talebi başvurusunu reddetti

Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Novak Djokovic'in vizesinin geri verilmesini talep eden başvurusunun oybirliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Bugün yapılan duruşmada kararı açıklayan Başyargıç James Allop, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ikinci kez vizesinin iptal edilmesinin ardından, vizesinin geri verilmesini talep eden başvurusunun oybirliğiyle reddedildiğini belirtti. Kararın ardından Djokovic'in sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Mahkeme kararından yaklaşık iki saat önce Avustralya Açık'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Pazartesi günü oynanacak müsabakalara yer verildi. Bu müsabakalar arasında Djokovic ve Kecmanovic de yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri