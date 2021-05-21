Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde Uzay Filosu kurulacak

Avustralya, 2022 yılı başlarında Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde Uzay Filosu kurulacağını bildirdi.

Avustralya, 2022 yılı başlarında Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde Uzay Filosu kurulacağını bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mel Hupfeld, yaptığı açıklamada, savunma kuvvetlerinin "tartışmalı bir saha olarak uzayda doğrudan sonuçlara katkıda bulunması gerektiğini" belirtti.

Hupfeld, 2022 yılı başlarında kurulacak filoda savunma kuvvetlerinin her alanından personelin istihdam edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan