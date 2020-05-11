Avustralya Kovid-19 yasaklarını hafifletmeye başladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik, ülkesindeki yasak ve kısıtlamaların üç aşamalı planla hafifletileceğini açıklamasının ardından, planın ilk aşaması bazı eyaletlerde yürürlüğe girdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik, ülkesindeki yasak ve kısıtlamaların üç aşamalı planla hafifletileceğini açıklamasının ardından, planın ilk aşaması bazı eyaletlerde yürürlüğe girdi.

Avustralya'da hayatın normale dönmesini sağlayacak üç aşamalı yol haritasında öngörülen yasak ve kısıtlamaların hafifletilmesini içeren planının uygulama tarihleri, eyalet hükümetleri tarafından belirlenmeye başlandı.

Batı Avustralya, Tazmanya ve Güney Avustralya eyaletleri, evden çalışmanın tavsiye edildiği, restoranlar, kafeler, mağazalar ve kütüphanelerin yeniden açılmasının yanı sıra, halka açık yerlerde 10 kişinin bir araya gelmesine ve evlerde 5 kişiye kadar ziyaretçiye izin veren planın ilk aşamasını uygulamaya koydu.

Victoria eyaleti 13 Mayıs, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletleri ise 15 Mayıs'tan itibaren planın ilk aşamasının eyaletlerindeki şartlara göre düzenlenerek başlatılacağını duyurdu.

Planın ikinci aşmasında ev, halka açık yerler ve iş yerlerinde 20, üçüncü aşamasında ise 100 kişi toplanabilecek.

Temmuz sonuna kadar 850 bin kişiye iş imkanı sağlanmasının öngörüldüğü planın ikinci ve üçüncü aşamasında ayrıca, spor salonları, sinemalar, galeriler, karavan, gece kulüpleri ve saunalar açılacak, eyaletler arası seyahatler yeniden başlayacak.

Avustralya sınırlarının dış dünyaya ne zaman açılacağı belirtilmese de üçüncü aşamada, Yeni Zelanda ve Pasifik ülkelerinden uluslararası öğrencilerin ülkeye girişine yeşil ışık yakılmış durumda.

Ülke genelinde yaklaşık 828 bin kişiye yapılan testler sonucunda, Kovid-19'a yakalanan 6 bin 947 Avustralyalıdan 97'sinin hayatını kaybettiği, virüs nedeniyle hastalanan 6 bin 163 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: AA