Avustralya Kovid-19'un etkilediği kentlerin ekonomilerini canlandırmaya çalışıyor

Avustralya'daki yerel yönetimler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Melbourne ve Sydney kent merkezlerini hareketli günlerine döndürmek için çalışmalara başladı.

Avustralya'daki yerel yönetimler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Melbourne ve Sydney kent merkezlerini hareketli günlerine döndürmek için çalışmalara başladı.

Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, eyaletin başkenti Sydney'deki, Victoria eyalet hükümeti ise Melbourne'daki hayatın normale dönebilmesi ve ekonominin canlandırılması için bir dizi çalışma başlattı.

Kovid-19'un ikinci dalgasını yenen ve 18 gündür yeni vaka kaydedilmeyen Melbourne kent merkezine insanların yeniden gelmesini sağlamak amacıyla Victoria eyalet hükümeti ve Melbourne Belediyesi, Melbourne Şehrini Kurtarma Fonu aracılığıyla ilk adımları attı.

Kovid-19 yasaklarının hafifletilmesiyle harekete geçen eyalet yönetimi, işe yürürlükteki kısıtlamaları dikkate alarak, şehir merkezindeki lokantalar, kafeler ve birahaneler için uygun sokaklara ek oturma alanları açarak masa kapasitelerini artırdı.

Kent merkezindeki işletmeleri desteklemek ve insanları şehre geri çekmek için caddelere, binaların girişlerine ve meydanlara canlı ağaç ve çiçeklerden oluşan dekorasyonlar yerleştirildi.

Melbourne Belediye Başkanı Sally Capp, yaptığı açıklamada, Noel öncesi şehrin her yerini cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yerel işletmelerimize verebileceğimiz her destek, vatandaşları işte tutmaya yardımcı oluyor. Son derece zor bir yıl oldu ancak şimdi şehrimizi tekrar harekete geçirmeye odaklandık." ifadelerini kullandı.

NSW yönetimi eyalette yaşayanlara 100 dolar verecek

Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti Hazine Bakanı Dominic Perrottet, ekonomiyi canlandırma çabalarının bir parçası olarak, eyalette yaşayan tüm yetişkinlere 100 dolarlık çek verileceğini duyurdu.

Yılbaşından sonra dağıtılacak çekin 25'er dolarlık dört parçadan oluşacağını ve bunlardan ikisinin kafe, restoran veya kulüplerde kullanılacağını belirten Bakan Perrottet, diğer ikisinin de sinema, sanat merkezleri ve eğlence parkları gibi yerlerde kullanılacağını söyledi.

Bakan Perrottet, dağıtılacak çeklerle amaçlarının Kovid-19'dan en fazla zarar gören eğlence sektörünü canlandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Mart ayında virüsün ülke genelinde yayılmaya başlamasıyla özellikle Melbourne ve Sydney kentlerinde eğlence sektöründeki işyerleri, spor salonları, sinemalar aylarca kapalı kalırken, lokanta ve kafelerde sadece paket servisine izin verilmesi işyerlerini ekonomik olarak zora sokmuştu.

Avustralya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden 907 kişiden 819'u virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde, 53'ü Yeni Güney Galler'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar