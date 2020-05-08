Avustralya Kovid-19 tedbirlerini üç aşamada hafifletecek
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Avustralya Kovid-19 tedbirlerini üç aşamada hafifletecek

Avustralya Kovid-19 tedbirlerini üç aşamada hafifletecek
08.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:50

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik ülkesinde uygulanan yasak ve kısıtlamaların, üç aşamalı planla hafifletileceğini duyurdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik ülkesinde uygulanan yasak ve kısıtlamaların, üç aşamalı planla hafifletileceğini duyurdu.

Başbakan Morrison, eyalet ve bölge başbakanlarının katılımıyla gerçekleşen Ulusal Kabine toplantısının ardından Avustralya'da hayatın normale dönmesi için hazırladıkları üç aşamadan oluşan yol haritasını yayınladı.

Avustralyalıların "yorganın altından çıkma" zamanının geldiğini söyleyen Morrison, yol haritalarında temmuz sonuna kadar işletmelerin yeniden açılmasının, büyük toplantılara ve eyaletler arası yolculuklara izin verilmesinin yer aldığını açıkladı.

Morrison, Avustralya'nın yeniden açılmasını sağlayacak yol haritasının uygulama tarihlerine eyalet ve bölge başbakanlarının karar vereceğini belirterek, "Bugün, Avustralyalılara ileriye giden yolu gösteren açık bir plan ve net bir çerçeveyle ekonomimizi ve toplumumuzu yeniden açmak için bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorunlu haller dışında evden çalışmanın tavsiye edildiği planın ilk aşamasında, restoranlar, kafeler, mağazalar, kütüphaneler, toplum merkezleri, oyun alanlarının yeniden açılmasının yanı sıra halka açık yerlerde 10 kişinin bir araya gelmesine ve evlerde 5 kişiye kadar ziyaretçiye izin veriliyor.

Planın ikinci aşmasında ev, halka açık yerler ve iş yerlerinde 20, üçüncü aşamasında ise 100 kişi toplanabilecek.

Temmuz sonuna kadar 850 bin kişiye iş imkanı sağlanmasının öngörüldüğü planın ikinci ve üçüncü aşamasında ayrıca, spor salonları, sinemalar, galeriler, karavan, gece kulüpleri, saunalar açılacak, eyaletler arası seyahatler yeniden başlayacak.

Avustralya sınırlarının dış dünyaya ne zaman açılacağı belirtilmese de üçüncü aşamada, Yeni Zelanda ve Pasifik ülkelerinden uluslararası öğrencilerin ülkeye girişine yeşil ışık yakıldı.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri yasak.

Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapılabildiği Avustralya'da, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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