Avustralya koalaları korumak için 35 milyon dolar harcayacak

Avustralya hükümeti, ülkenin koala habitatını korumak ve savunmasız türlerin azalışını yavaşlatmak için dört yıl içinde ek 50 milyon Avustralya doları (35 milyon ABD doları) harcayacak.

NBC News'in haberine göre, Başbakan Scott Morrison, "Koalalar Avustralya'nın en sevilen ve en çok tanınan simgelerinden biridir ve onları gelecek nesiller için korumaya kararlıyız." dedi.

Yeni paket, hükümetin 2019'dan bu yana süren koala yatırımını 74 milyon Avustralya dolarının üzerine çıkaracak ve bu bütçe, habitat restorasyonu, nüfusu araştırmak ve koala sağlığı konusundaki araştırmaları genişletmek için harcanacak.

Yaban hayatındaki koalaların sayısı, orman yangınları, hastalıklar ve araçlar tarafından yok edilmeleri sebebiyle 330 binden 100 bine düştü.

İnsanlarda da bulunan ve cinsel yolla bulaşan bir bakteri olan klamidya, koalalar arasında da yayıldı ve bazı bölgelerdeki hayvanların yarısını etkiledi.

Dünya Yaban Hayatı Fonu tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, 2019 ve 2020'de 60 binden fazla koalanın orman yangınlarında öldüğü, yaralandığını veya bir şekilde etkilendiği tahmin ediliyor.