Avustralya karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek

17.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:33

Avustralya, korona virüsü salgını nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarını tahliye edecek.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan yolcu gemisi ile ilgili Avustralya'dan açıklama geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya'nın Yokohama limanında karantina altında tutulan yolcu gemisindeki 200'den fazla vatandaşını tahliye edeceğini söyledi. Çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen tahliyenin ardından, Avustralya'ya gidecek grubun tedbir amaçlı 14 gün daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.



Diğer ülkeler de hazırlık yapıyor



Bugün ABD'nin vatandaşlarını tahliye ettiği gemide karantina süresinin 19 Şubat'ta sona ermesi beklenirken, şu ana dek Kanada, Hong Kong, İsrail ve İtalya gemideki vatandaşlarını tahliye etmek üzere Japonya'ya uçak göndereceğini açıklamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA