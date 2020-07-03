Avustralya ikinci dalga patlak verdi! Avustralya'da koronarüs salgını ikinci dalgası neden oldu?
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Avustralya ikinci dalga patlak verdi! Avustralya'da koronarüs salgını ikinci dalgası neden oldu?

Nisan ayında kontrol altına alan Avustralya'da ikinci dalga patlak verdi. Peki, Avustralya'da koronavirüs salgını ikinci dalgası neden oldu? İşte Avsutralya'daki ikinci dalganın sebebi!

Avustralya ikinci dalga patlak verdi! Avustralya'da koronarüs salgını ikinci dalgası neden oldu?
03.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:51

Koronavirüs salgınını nisan ayında kontrol altına alan Avustralya ikinci dalgayla boğuşmaya başladı. Peki, koroanvirüsü kontrol altına alan Avustralya'da neden ikinci dalga oldu?

AVUSTRALYA'DA KORONARÜS SALGINI İKİNCİ DALGASI NEDEN OLDU?

Dünya yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) henüz ilk aşamasını kontrol altına alamamışken, bazı ülkeler ikinci dalgayla boğuşmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Avustralya.

Victoria eyaletinde bulunan Melbourne, ülkenin başarılı politikasının da yardımıyla nisan ayı sonunda virüsü yenmiş gibi görünüyordu.

Ancak 5 Haziran itibarıyla yeni koronavirüs vakaları görülmeye başladı ve deyim yerindeyse virüs hortladı. Vakalar üzerinde araştırma yapan yetkililer, yeni koronavirüs hastalarının 31'inin lüks bir otelle bağlantılı olduğunu keşfetti.

Daha detaylı bir incelemenin ardından, Avustralya'yı adım adım etkisi altına alan ikinci koronavirüs dalgasının ardından bir cinsel ilişki skandalı çıktı.

Tutuldukları otelde karantinaya alınan yolcularla, güvenlik görevlilerinin cinsel ilişkiye girdikleri ve virüsün bu sebeple birdenbire hızla yayılmaya başladığı ortaya çıktı.

AVUSTRALYA İKİNCİ DALGA PATLAK VERDİ!

Melbourne'daki beş yıldızlı Stamford Plaza'da kalan şüpheli Kovid-19 hastalarına, koronavirüs pandemisinin zirvesinde Avustralya'ya geldikten sonra 14 gün boyunca odalarında tecrit etmeleri söylendi.

Melbourne'deki lüks karantina otelinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve adının yalnızca "Sam" olarak açıklandığı adam, otelde yaşananları anlattı.

9News'a açıklamalar yapan Sam, meslektaşlarının karantina altındaki yolcularla aynı asansöre bindiklerini, onlara spor salonuna giderken eşlik ettiklerini ve ardından toplum arasına karıştıklarını anlattı.

Sam'in bomba etkisi yapan açıklaması ise yolcularla bazı güvenlik görevlilerin ilişkiye girdikleri itirafı oldu.

Sam, ara veren güvenlik görevlilerinin, karantinadaki yolcularla temas ettikten sonra fast food zincirlerine, marketlere, restoranlara gittiklerini ve virüsü yaydıklarını itiraf etti.

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