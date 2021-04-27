Avustralya İçişleri Bakanlığı Sekreterinin, Asya Pasifik'teki gerilime ilişkin açıklaması tartışma yarattı
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Avustralya İçişleri Bakanlığı Sekreterinin, Asya Pasifik'teki gerilime ilişkin açıklaması tartışma yarattı

Avustralya İçişleri Bakanlığı Sekreterinin, Asya Pasifik'teki gerilime ilişkin açıklaması tartışma yarattı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Avustralya İçişleri Bakanı Sekreteri Mike Pezzullo'nun, Asya Pasifik'te askeri gerilimin arttığı bir dönemde, "özgür ülkelerin yine savaş çanlarının sesini duyduğu" yönündeki açıklaması tartışmalara neden oldu.

Avustralya İçişleri Bakanı Sekreteri Mike Pezzullo'nun, Asya Pasifik'te askeri gerilimin arttığı bir dönemde, "özgür ülkelerin yine savaş çanlarının sesini duyduğu" yönündeki açıklaması tartışmalara neden oldu.

Pezzullo, Anzak Günü vesilesiyle bakanlık personeline gönderdiği mesajda, "Süreğen korku ve gerilim dünyasında, savaş çanları bazen zayıf ve uzaktan çalar, bazı zamanlarda ise yakından ve daha yüksek sesle." ifadesini kullandı.

"The Australian" gazetesinin yayımladığı mesajda Pezzullo, "özgür uluslar olarak yine savaş çanlarının sesini duyarken ve meselelerin askerileştirilmesini endişeyle izlerken, barış için durmaksızın şans aranmaya devam edilmesi" çağrısında bulundu.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews ise Pezzullo'nun mesajındaki uslübu onayladığını belirterek, "Pezzullo böyle bir konuşma, belge hazırlama ve yayınlamakta kesinlikle özgürdür." dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da basın toplantısında, Pezzullo'nun mesajıyla hemfikir olup olmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermezken, "Başbakan olarak amacım barışı sağlamak, yaptığımız şey bu. Özgür ve açık bir Hint-Pasifiği için barışın peşindeyiz." görüşünü paylaştı.

Muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Bill Shorten ise Pezzullo'nun kullandığı "savaş çanları" ifadesi için "haddinden fazla heyecanlı bir dil" nitelendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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