Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisinde yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
13.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:05
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisinde yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Dutton'un yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım. Hemen Queensland Sağlık Departmanı'na başvurdum ve Covid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı'ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA