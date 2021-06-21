Avustralya Hükümeti Dünyanın En Büyük Enerji Yatırımlarından Birisi Olan Areh Projesini İptal Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya Hükümeti Dünyanın En Büyük Enerji Yatırımlarından Birisi Olan Areh Projesini İptal Etti

Avustralya Hükümeti Dünyanın En Büyük Enerji Yatırımlarından Birisi Olan Areh Projesini İptal Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Avustralya hükümeti ülkenin batısında kurulması planlanan 36 milyar dolar tutarındaki yeşil enerji projesini iptal ettiklerini duyurdu.

Avustralya hükümeti ülkenin batısında kurulması planlanan 36 milyar dolar tutarındaki yeşil enerji projesini iptal ettiklerini duyurdu. İptal edilen projenin rüzgar, hidrojen ve güneş teknolojilerinden oluştuğu ve dünyanın en büyük temiz enerji sistemlerinden birisi olmaya aday olduğu öğrenildi.

Çevre Bakanlığı'nın web sitesinde 15 Haziran tarihinde yayınlanan karar ve Çevre Bakanı Sussan Ley tarafındandan konu ile ilgili yapılan açıklama yer aldı. Bakan Ley, 'Asya Yenilenebilir Enerji Ağı' (AREH) adlı projenin ülkedeki sulak alanlar ve doğadaki canlıların göç yolları üzerinde zararlı etkilerinin olacağı sonucuna varıldığını söyledi.

AREH projesi ilk etapta 15 GW kapasiteli yenilenebilir enerji üretecek şekilde tasarlanmış, daha sonra kapasitenin nihai olarak 26 GW'a yükseltilmesi planlanmıştı. Tesislerde üretilecek olan hidrojen ve amonyakın da ihraç edilmesi hedeflenmişti.

Avustralya hükümeti geçtiğimiz Eylül ayında projeye öncelikli proje statüsü vermiş ve temiz enerji, ihracat ve istihdam alanlarında ülkeye katkı sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Meral Akşener Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avustralya Hükümeti Dünyanın En Büyük Enerji Yatırımlarından Birisi Olan Areh Projesini İptal Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:16:57. #1.15#

title