Avustralya, Hindistan'dan dönmek isteyen vatandaşlarının bir kısmının ülkeye girişine izin verecek

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan'dan geleceklere uygulanan ülkeye giriş yasağının, bazı vatandaşlar için gelecek haftadan itibaren kaldırılacağı bildirildi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan'dan geleceklere uygulanan ülkeye giriş yasağının, bazı vatandaşlar için gelecek haftadan itibaren kaldırılacağı bildirildi.

BBC'deki habere göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaptığı açıklamada Hindistan'dan dönmek isteyen bazı vatandaşların gelecek haftadan itibaren ülkeye girişine izin verileceğini belirtti.

Hindistan'da bulunan 9 bin Avustralya vatandaşından bazılarının geri dönmek için başvuruda bulunduğunu ifade eden Morrison, 15-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak uçuşlarla 900 kadar vatandaşın ülkeye dönmesinin beklendiğini kaydetti.

Yasağa tepkiler

Avustralya, Kovid-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşlarını, para ve hapis cezasına çarptırılabileceğini açıklamıştı.

Başbakan Scott Morrison, Hindistan'daki vaka sayılarındaki tırmanışın ardından bu ülkeden yapılacak hava yolu seyahatlerinin 15 Mayıs'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Ülkede bazı eleştirmenler hükümeti ırkçılıkla suçlayarak ABD ve Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları artarken benzer bir karar alınmadığına dikkati çekmişti.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, hükümetin, bu önlemlerin ayrımcı olmadığını göstermesi gerektiğini belirterek hükümetten bunun halk sağlığına yönelik tehditle başa çıkmanın tek uygun yolu olduğunu kanıtlamasını talep etmişti.

Hindistan'dan Avustralya'ya dönmek isteyen 9 bin kişiden biri olan 73 yaşındaki Gary Newman, söz konusu yasağın tekrar gözden geçirilmesi için Sidney Federal Mahkemesine başvurmuştu.

Avustralya Tabipler Birliği, Sağlık Bakanı Greg Hunt ve Başbakan Scott Morrison'ın kararını kınamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz