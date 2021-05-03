Avustralya, Hindistan'dan dönen vatandaşlarına giriş yasağına uymadıkları için para ve hapis cezası verebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya, Hindistan'dan dönen vatandaşlarına giriş yasağına uymadıkları için para ve hapis cezası verebilir

Avustralya, Hindistan'dan dönen vatandaşlarına giriş yasağına uymadıkları için para ve hapis cezası verebilir
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Avustralya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşlarını, para ve hapis cezasına çarptırılabilecek.

Avustralya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşlarını, para ve hapis cezasına çarptırılabilecek.

BBC'deki habere göre, Avustralya hükümetinin, son iki hafta içinde Hindistan'da bulunan vatandaşlarından ülkeye giriş yasağına uymayanlara 50 bin ABD doları ve beş yıl hapis cezası verileceğine yönelik kararı tepkilere neden oldu.

Başbakan Scott Morrison, hükümetinin getirdiği yasağı savunarak, Hindistan'dan gelenlere uygulanacak yasağın "herkesin çıkarına" olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınında siyaset ya da ideolojiye yer olmadığını belirten Morrison, bu kararın siyasetle alakası olmadığını, virüsle mücadele edildiğini vurguladı.

İnsan Hakları Komisyonundan tepki

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, hükümetin, bu önlemlerin ayrımcı olmadığını göstermesi gerektiğini belirterek, hükümetten bunun halk sağlığına yönelik tehditle başa çıkmanın tek uygun yolu olduğunu kanıtlamasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Avustralya, Hindistan'dan gelen yolcuları yasa dışı ilan etti! Gelirlerse hapse girebilirler
Avustralya, Hindistan'dan gelen yolcuları yasa dışı ilan etti! Gelirlerse hapse girebilirler
Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avustralya, Hindistan'dan dönen vatandaşlarına giriş yasağına uymadıkları için para ve hapis cezası verebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:41:11. #1.16#

title