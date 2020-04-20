Avustralya: Google ve Facebook kullandığı yerel haberler için artık ücret ödeyecek Avustralya'da temmuz ayında oylanacak yasa tasarısı ile yerel medya haberlerini kullanan Google ve Facebook gibi internet platformlarının makul oranlarda ücret ödeyeceğini açıkladı

Avustralya, Facebook ve Google gibi dev küresel sanal platformların, daha önce serbest bir şekilde kullandıkları yerel medya haberleri için artık ücret ödeyeceğini açıkladı. İspanya ve Fransa, daha önceden bu şirketlerin medya içeriklerini kullanması sebebiyle girişimde bulunmuş ancak bu faaliyetlerin ücretlendirilmesi talepleri sonuçsuz kalmıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com