Avustralya Genel Valisi David Hurley, Filistin'de
Avustralya Genel Valisi David Hurley, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık Ofisi binasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından resmi törenle karşılandı.
22.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:37
Avustralya Genel Valisi David Hurley, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık Ofisi binasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: AA