Avustralya gelecek 30 yılda net sıfır emisyona ulaşma hedefine bağlı kalmayı reddediyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefine bağlı kalmayı reddetti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefine bağlı kalmayı reddetti.

Morrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM'nin 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefi için "Avustralyalılar adına plansız hedeflere açık çek imzalamayacağım." ifadesini kullandı.

Scott Morrison, Avustralya halkının, bu hedeflerin sonuçlarını ve maliyetlerini, ayrıca planların ne olduğunu bilmeyi hak ettiğini vurguladı.

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) dün açıkladığı, 66 ülkeden 234 bilim insanının katılımıyla 5 yıllık çalışmayla hazırlanan altıncı raporunda iklim değişikliğinin "yaygın, hızlı ve yoğun" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar "son ikaz" olarak değerlendirdikleri raporun, gelecek yıllarda olabilecekleri, bilimsel bir çerçevede ve bölgesel anlamda detaylı bulgularla ortaya koyduğunu belirtiyorlar.

Küresel ısınmanın temel sebebi insan faaliyetleri kaynaklı emisyonlar olarak görülürken, emisyon azaltımına yönelik en iddialı senaryoların uygulanması halinde dahi küresel sıcaklık artışının gelecek 20 yıl içinde 1,5 dereceyi aşma riski yükseliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı