Son dakika haberleri... Avustralya Federal Mahkemesi, Djokovic kararının nedenlerini açıkladı

Avustralya Federal Mahkemesi, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in vizesinin geri verilmesi talebinin reddedilmesinin nedenlerine ilişkin açıklama yaptı. Yayınlanan belgede, Djokovic'in birçok genç ve yaşlıya 'aşı karşıtlığı' konusunda örnek olabileceği ve ünlü olması nedeniyle insanları 'aşı karşıtlığına' yönlendirebileceği ifade edildi.

Avustralya Federal Mahkemesi tarafından yayınlanan karar belgesinde, "İkonik bir dünya tenis yıldızı, genç veya yaşlı her yaştan insanı etkileyebilir, özellikle genç ve kolay etkilenen bireyleri. Bunun kanıta ihtiyacı yoktur. Bay Djokovic Avustralya Açık'ı kazanmamış olsa bile, aşı karşıtlığı ile ilgili düşünceleri, ona özenen veya onun gibi olmak isteyenleri cesaretlendirme kapasitesi taşıyor" denildi.

Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi'ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic'in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri