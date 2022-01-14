Avustralya Federal Hükümeti, Djokovic'in vizesini iptal etti

Avustralya Göçmenlik Bakanlığı, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Federal Hükümet, bugün yaptığı açıklamada, Novak Djokovic'in vizesini "Kamu yararına olduğu" gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke adına yapılan açıklamada, "Bugün, Göç Yasası'nın 133C (3) maddesi uyarınca, Bay Novak Djokovic'in aldığı vizeyi, sağlık gerekçesiyle kamu yararı doğrultusunda iptal etmek için yetkimi kullandım" ifadelerine yer verildi.

Sırbistan'da karantina kurallarının ihlali, para cezasından başlayarak 3 yıla kadar hapis cezasına gidebiliyor. Bu kapsamda Sırbistan adaletinin Djokovic'in itirafından sonra atacağı yasal adımlar merak ediliyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet