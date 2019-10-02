Avustralya Dışişleri Bakanı: 'Rusya soruşturmasında' ülkenin çıkarı için ABD'ye yardım edildi
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiasıyla açılan soruşturmada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yardımcı olmanın ülkenin ulusal çıkarları içerisinde olduğunu belirtti
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiasıyla açılan soruşturmada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yardımcı olmanın ülkenin ulusal çıkarları içerisinde olduğunu belirtti.
New York Times gazetesi pazartesi günü Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan Özel Yetkili Savcı Robet Mueller tarafından yürütülen soruşturmada yardımcı olmasını istediğini yazmıştı. Euronews.com'da Görüntüle