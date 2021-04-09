Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan "Çin'in Uygur Türkleri üzerindeki baskısına ilişkin güvenilir raporlar var" iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan "Çin'in Uygur Türkleri üzerindeki baskısına ilişkin güvenilir raporlar var" iddiası

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan 'Çin'in Uygur Türkleri üzerindeki baskısına ilişkin güvenilir raporlar var' iddiası

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'de Uygur Türklerinin sistematik baskı ve işkenceye uğradığı iddialarına ilişkin ellerinde güvenilir raporlar olduğunu ileri sürdü.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'de Uygur Türklerinin sistematik baskı ve işkenceye uğradığı iddialarına ilişkin ellerinde güvenilir raporlar olduğunu ileri sürdü.

İnternet sitesi News Au'nun haberine göre Dışişleri Bakanı Payne, Çin'in 7 Nisan'da, Uygur politikalarının iddia edildiği gibi olmadığını anlatmak üzere Avusturalyalı gazetecileri Çin'in Kanberra Büyükelçiliğine çağırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Payne, toplantıda gazetecilere izletilen videoların aksine Çin'in Uygurlara yönelik "sistematik taciz ve işkence" uyguladığına ilişkin ellerinde güvenilir raporlar olduğunu kaydetti.

Raporların, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "yeniden eğitim kampları, dini baskı ve zorla kısırlaştırmanın" yanı sıra "kadınlara yönelik sistematik istismar ve işkence" uygulandığını gösterdiğini ifade eden Payne, Kanberra'nın konuyla ilgili derin endişe duymayı sürdürdüğünü aktardı.

Payne, "Geçen ayın sonunda Yeni Zelandalı mevkidaşıma bu meseleyle ilgili açıklama yaptım. Uluslararası mevkidaşlarımızla da konu hakkında yakın şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine, bölgeye "açık ve özgür" erişim hakkı tanınması konusunda baskı yaptığına dikkati çeken Payne, bu taleplerin, Çinli yetkililer tarafından sürekli reddedildiğini söyledi.

Çin'in Kanberra Büyükelçiliğinin 7 Nisan'daki toplantısında Avustralyalı gazetecilere, "Sincan Harika Bir Ülke" başlığıyla bölgenin "gelişen ve başarılı bir yaşam diyarına dönüştürüldüğünü" iddia eden görüntüler izletilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan "Çin'in Uygur Türkleri üzerindeki baskısına ilişkin güvenilir raporlar var" iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 00:05:00. #1.14#
title