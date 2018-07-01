Avustralya, Devlet Kurumlarında Tacize Uğrayanlara Tazminat Ödemeye Başladı

Avustralya, devlet ve kilise kurumlarında cinsel tacize uğrayan yaklaşık 60 bin kişiye tazminat ödemeye başladı.

Avustralyalı yetkililer, 4 milyar Avustralya doları (yaklaşık 14 milyar Türk Lirası) tutarındaki tazminat planıyla, kurbanların acılarını hafifletmeyi umduklarını açıkladılar.

Ülkede çocuk istismarıyla ilgili yürütülen beş yıllık bir araştırma sonrası hazırlanan rapor, kiliseler, okullar, ordu, hayır kuruluşları ve spor kulüpleri dahil olmak üzere birçok kurumda çocuk istismarı yaşandığını ortaya koymuştu.

Avustralya Sosyal Hizmetler Bakanı Dan Tehan, "Onları koruması gereken kurumlar tarafından istismara uğrayan yaklaşık 60 bin kişiye destek olmak için yanlarındayız" dedi.

Ortalama tazminatın kişi başına 67 bin Avustralya doları (yaklaşık 228 bin Türk Lirası) olması bekleniyor. Mağdurlara ödenecek en yüksek tazminat ise 150 bin Avustralya doları (yaklaşık 510 bin Türk Lirası) olacak.

Önce Melbourne'da çocuk yurdunda, 17 yaşından sonra ise Sydney'de hapishanede yıllarca tacize uğrayan Doug Goulter, ABC kanalına yaptığı açıklamada, "Sevdiğiniz insanlarla bile çok yakın olamıyorsunuz ve bu konuda konuşamıyorsunuz, çünkü çektiğiniz acıyı hissetmek istemiyorlar" dedi.

'Tedavi sürecinin parçası'

Ülkedeki kimi hukukçular ise mağdurların dava açarak daha yüksek tazminatlar kazanabileceklerini söylüyorlar.

Ancak ölümcül bir hastalığı olan Goulter, dava sürecinin çok uzun süreceğini kaydediyor.

Goulter, "Benim için başka bir seçenek yok. En iyisi dava açmak olurdu, ancak vaktim yok. Çok fazla ömrüm kalmadı" diyor.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, tazminat planının "tedavi sürecinin bir parçası" olduğunu söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, "Ne kadar zor olursa olsun, ortaya çıkan gerçeği kabullenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.