Avustralya 'denizaltı kararı'nda Fransa'ya karşı açık ve dürüst olduğunu savundu - Haberler
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Avustralya "denizaltı kararı"nda Fransa'ya karşı açık ve dürüst olduğunu savundu

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Fransa ile yaptıkları denizaltı sözleşmesinin iptali konusunda, hükümetin bu ülkeye karşı "açık ve dürüst" davrandığını iddia etti.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Fransa ile yaptıkları denizaltı sözleşmesinin iptali konusunda, hükümetin bu ülkeye karşı "açık ve dürüst" davrandığını iddia etti.

Bakan Dutton, ülkesinin Fransız Naval Grubu ile 2016 yılında yapılan 90 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşa etme projesini sona erdirmelerine, Fransa'nın verdiği tepkiyle ilgili Avustralya Sky News'e açıklama yaptı.

Fransızların neden üzgün olduğunu anladığını ancak Avustralya'nın aldığı iptal kararının, Fransa için sürpriz olmaması gerektiğini vurgulayan Dutton, anlaşmayla ilgili "Baştan beri açık ve dürüst olduk." dedi.

Dutton, "Bir inceleme yaptık zira birkaç yıldır sözleşme konusunda endişeliydik. İnceleme, bize çok açık bir şekilde nükleer enerjili denizaltının Avustralya'yı güvende tutmak için en iyi seçenek olduğunu gösterdi, aldığımız karar da bu." diye konuştu.

Fransa, Avustralya'yı "ihanetle" suçlamıştı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın anlaşmayla ilgili iptal planlarını Paris'e, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, 16 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sanal ortamda açıklama yapmasından bir saat önce anlattığını söylemişti.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren ve "sırtımızdan vurulduk" diyen Le Drian, France 2'ye yaptığı açıklamada "Gerçek bir ittifakta birbirinizle konuşursunuz, bir şeyleri saklamazsınız, karşı tarafa saygı duyarsınız ve bu yüzden bu, gerçek bir krizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya'nın, ABD ve İngiliz teknolojisiyle en az sekiz nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklayarak Fransız Naval Grubu ile 2016'da yaptığı 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki geleneksel denizaltı filosu inşasından vazgeçmesine sert tepki veren Fransa, Canberra Büyükelçisini istişarede bulunmak üzere geri çağırmıştı.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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Fransa denizaltı projesinin iptali nedeniyle ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

 Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.
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