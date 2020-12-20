Avustralya'dan Yalova'daki köyüne dönen mühendis, doğa dostu çiftlik kurdu

Avustralya'da 25 yıl makine mühendisi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve memleketi Yalova'ya gelen Hakim Menteş, köyünde kurduğu doğa dostu çiftliğiyle örnek oluyor.

Avustralya'da 25 yıl makine mühendisi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve memleketi Yalova'ya gelen Hakim Menteş, köyünde kurduğu doğa dostu çiftliğiyle örnek oluyor.

Hakim Menteş, 9 yıl önce Avustralya'dan Türkiye'ye döndü ve eşi Selin Vatansever Menteş (54) ile Yalova'nın Güneyköy köyüne yerleşti.

Dedelerinden kalma araziye doğa dostu bir çiftlik kuran Menteş, buraya "Leylekler Geçidi Çiftliği" adını verdi.

Seralar kurup çeşitli sebzeler üreten Menteş çiftti, bahçelerinde de meyve yetiştirmeye başladı.

-"Evi yaparken doğal malzemeler kullandık"

Hakim Menteş, AA muhabirine, bir arkadaşının sürdürülebilir yaşam üzerine gittiği kurstan etkilendiğini ve böyle bir çiftlik kurduğunu söyledi.

Bu konuda 2 yıl eğitim aldığını anlatan Menteş, şöyle konuştu:

"Birkaç arkadaşımın da doğal malzemeler kullanarak buna benzer evler yaptıklarını görünce ben de yapmak istedim. Eşim de benzer çalışma gruplarına katıldı. Biz bu işi yaparız dedik ve kararımızı verdik. Evimizin büyük camlarının güneşten fazla faydalanmak için doğu ve güneye bakmasına dikkat ettik. Evi yaparken de mümkün olduğunce doğal malzemeler kullandık. Duvar aralarındaki saman balyalarımızı yakınımızdaki bir köyden temin ettik. Sıva için bahçemizin toprağını kullandık. Mümkün olduğu kadar çevreye zarar vermeden konfor seviyemizi en yüksekte tutarak evi yaptık."

-"25 tonluk su bize 3 ay rahatlıkla yetiyor"

Çiftliğe güneş enerjisi sağlayan paneller yerleştirdiklerini belirten Menteş, şöyle devam etti:

"Evimizin camları dışarıdan enerjiyi alan ve içerideki enerjiyi dışarıya vermeyen özel bir kaplama ile yapıldı. Elektrikli cihazlarımızı olabilecek en yüksek verimlilikte seçtik. Çünkü bahçeye kurduğumuz panellerle enerjiyi akülere depoluyor, oradan da kullanıyoruz. Evdeki kullanma suyumuz evin çatısından gelen yağmur sularıdır. Evin hemen altında 25 tonluk su depomuz var. Çatıdan gelen su kaba bir filtreden geçip depoya geliyor, oradan da diğer filtrelerden geçip eve dağılıyor. 25 tonluk su bize 3 ay rahatlıkla yetiyor."

-"Zaman burada inanılmaz güzel geçiyor"

Selin Vatansever Menteş ise çamaşır, bulaşık, buzdolabı gibi makinelerin en yüksek verimli olanlarını tercih ettiklerini söyledi.

Çiftlikte yaşamaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Menteş, "Şişe, plastik gibi atıkları ayırıyor, merkeze gittiğimizde uygun yerlere veriyoruz. Onun dışında evsel atıklarımızın büyük bir kısmını değerlendiriyoruz. Atılacak sebze ve meyvelerimizi, boyasız gazete, karton gibi atıklarımızı solucan kompostumuza aktarıyorum. Burada yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız