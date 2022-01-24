Avustralya'dan vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı - Haberler
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Avustralya'dan vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı

Avustralya'dan vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Avustralya hükümeti, vatandaşlarına Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'dan ayrılma çağrısı yaptı.

Avustralya hükümeti, vatandaşlarına Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'dan ayrılma çağrısı yaptı.

The Sydney Morning Herald'ın haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avustralya vatandaşlarına "Ukrayna'ya seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı.

Ukrayna'daki vatandaşlardan da ülkeyi terk etmeleri istenen açıklamada, Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle konsolosluk hizmet ve yardımlarının sınırlı olabileceği belirtildi.

Açıklamada, Avustralya vatandaşlarından güvenli bir yer bulmaya hazırlıklı olmaları talep edildi.

Avustralyalı diplomatların ailelerinin de Kiev'den ayrılmaya başladığı kaydedildi.

Ukrayna kaynaklarına göre, ülkede 1400 civarında Avustralyalı bulunuyor.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı da olası Rusya müdahalesine karşı, Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı vermişti. ABD'nin ardından İngiltere de Kiev Büyükelçiliğindeki personelini çekmeye başlamıştı.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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