Avustralya'dan Suriyeli yetimlere sıcak yemek
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Avustralya'dan Suriyeli yetimlere sıcak yemek

08.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:36
Avustralya'dan Suriyeli yetimlere sıcak yemek

Avustralya İnsani Yardım Derneği (Australian Humanitarian Fund), Suriye'deki iç savaşta yetim kalan 500 çocuğa sıcak yemek ulaştırdı.

Avustralya İnsani Yardım Derneği (Australian Humanitarian Fund), Suriye'deki iç savaşta yetim kalan 500 çocuğa sıcak yemek ulaştırdı.

Derneğin Türk başkanı Arzu Günsay AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce kilometre uzaklıkta olsalar da özellikle iç savaş mağduru çocuklara yönelik yardım faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Günsay, "Suriye'deki saldırılarda babalarını kaybeden 500 çocuğa sıcak yemek ulaştırdık." dedi.

Dernek olarak ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarında dünyanın dört bir tarafında bulunan yetimlere bayramlık kıyafetler dağıttıklarını aktaran Günsay, "Yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Binlerce kilometre uzaklıkta olsak da kalbimiz masum çocuklarla. Onlar için daha çok yardım yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu

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