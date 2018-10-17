Avustralya'dan Gelen PKK'lı Aile Gaziantep'te Yakalandı

Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen karı ve koca ile oğulları Gaziantep'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına eylem ve faaliyetlerde bulunan C.K, eşi Y.K. ve oğlu İ.K'nin bazı örgütsel eylemleri organize etmek için kente geldiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılar, kentten ayrılmak için Gaziantep Havalimanı'nda bulundukları sırada yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.