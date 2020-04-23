Avustralya'dan DSÖ üyesi ülkelere çağrı: Bağımsız koronavirüs incelemesine destek verin Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) üye tüm ülkelerin koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası, bağımsız bir inceleme önerisini desteklemeleri gerektiğini söyledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) üye tüm ülkelerin koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası, bağımsız bir inceleme önerisini desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Dünyayı kasıp kavuran virüsün çıkış noktası olan Çin ise, Avustralya'nın bağımsız inceleme çağrısına sert tepki göstererek bu durumun bir siyasi manevra olduğunu belirtti. Pekin, Avustralya'yı 'ön yargılarından arınmaya' da çağırdı. Euronews.com'da Görüntüle