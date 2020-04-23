Avustralya'dan DSÖ üyesi ülkelere çağrı: Bağımsız koronavirüs incelemesine destek verin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Avustralya'dan DSÖ üyesi ülkelere çağrı: Bağımsız koronavirüs incelemesine destek verin - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Avustralya, Dünya, Haber

Avustralya'dan DSÖ üyesi ülkelere çağrı: Bağımsız koronavirüs incelemesine destek verin

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) üye tüm ülkelerin koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası, bağımsız bir inceleme önerisini desteklemeleri gerektiğini söyledi

23.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:49
Avustralya'dan DSÖ üyesi ülkelere çağrı: Bağımsız koronavirüs incelemesine destek verin

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) üye tüm ülkelerin koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası, bağımsız bir inceleme önerisini desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Dünyayı kasıp kavuran virüsün çıkış noktası olan Çin ise, Avustralya'nın bağımsız inceleme çağrısına sert tepki göstererek bu durumun bir siyasi manevra olduğunu belirtti. Pekin, Avustralya'yı 'ön yargılarından arınmaya' da çağırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haber
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok Haber
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
ABD'nin Çin'i suçladığı dönemde yayımlanan araştırma krizi tırmandıracak Haber
ABD'nin Çin'i suçladığı dönemde yayımlanan araştırma krizi tırmandıracak
ABD'deki korona gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler haftalar önce başlamış Haber
ABD'deki korona gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler haftalar önce başlamış
Trump'ın 'Vur emri verdim' tehdidine Devrim Muhafızları'ndan sert yanıt Haber
Trump'ın "Vur emri verdim" tehdidine Devrim Muhafızları'ndan sert yanıt
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Haber
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muhammet Emin Mustafa Şentop Zeydan Karalar Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Emrah Hadise Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Avustralya'dan DSÖ üyesi ülkelere çağrı: Bağımsız koronavirüs incelemesine destek verin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 18:28:13. #1.15#
title