Avustralya'dan 2 Rus Diplomat Ayrıldı

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Rus diplomatlar Avustralya'dan ayrıldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Rusya'nın Avustralya büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Bishop konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkeyi terk etmek için Rus Büyükelçiliği çalışanlarına 7 günlük süre verilmişti. Dün zamanları doldu ve ülkeyi terk ettiler" dedi.

Avustralya başta olmak üzere birçok ülke, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesiyle ilgili Rus diplomatlarının bazılarını ülkelerinden çıkartma kararı almıştı. - MOSKOVA