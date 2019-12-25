Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor
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Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor

Avustralya'nın güneyinde bir türlü kontrol altına alınmayan çalı yangınlarıyla mücadele için aralıksız çalışan itfaiye görevlileri ve gönüllüler Noel'de de mesai yapmaya devam etti

25.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:24
Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor

'nın güneyinde bir türlü kontrol altına alınmayan çalı yangınlarıyla mücadele için aralıksız çalışan itfaiye görevlileri ve gönüllüler 'de de mesaiye devam etti.


Hafta sonunda tekrar etkili olacağı tahmin edilen sıcak hava dalgası öncesi 25 bin hektarı kül eden yangının kontrol altına almak için son sürat çalışan görevliler daha ılıman geçen bir kaç günü değerlendirmek istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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