: Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor

25.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:21

Avustralya'nın güneyinde bir türlü kontrol altına alınmayan çalı yangınlarıyla mücadele için aralıksız çalışan itfaiye görevlileri ve gönüllüler Noel'de de mesai yapmaya devam ettiView on euronews

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