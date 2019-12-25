Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor
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Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor

Avustralya'nın güneyinde bir türlü kontrol altına alınmayan çalı yangınlarıyla mücadele için aralıksız çalışan itfaiye görevlileri ve gönüllüler Noel'de de mesai yapmaya devam ettiView on euronews.

25.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:21

'nın güneyinde bir türlü kontrol altına alınmayan çalı yangınlarıyla mücadele için aralıksız çalışan itfaiye görevlileri ve gönüllüler 'de de mesai yapmaya devam ettiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor
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