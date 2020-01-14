Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya etrafında en az bir tur atacak

14.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:45

Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kere dolaşacağı bildirildi.