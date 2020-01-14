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Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya etrafında en az bir tur atacak

Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kere dolaşacağı bildirildi.

14.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:45
Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya etrafında en az bir tur atacak

'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kere dolaşacağı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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