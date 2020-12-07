Avustralya'daki yangınlardan en az 60 bin koala etkilendi
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Avustralya'daki yangınlardan en az 60 bin koala etkilendi

07.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:49
Avustralya'daki yangınlardan en az 60 bin koala etkilendi

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da geçen yıl yaşanan yangınlarda en az 60 bin koalanın öldüğü, yaralandığı ya da yerinden olduğunu bildirdi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da geçen yıl yaşanan yangınlarda en az 60 bin koalanın öldüğü, yaralandığı ya da yerinden olduğunu bildirdi.

WWF'den yapılan açıklamada, geçen yıl Avustralya'daki yangınlarda çok sayıda hayvan türünün, ölüm, yaralanma, travma, dumandan zehirlenme, yaşam alanı ve yiyecek kaybı gibi sorunlar yaşadığı belirtildi.

WWF Avustralya Direktörü Dermot O'Gorman, geçen yılki yangınlar nedeniyle en az 60 bin koalanın öldüğü, yaralandığı ya da yerinden olduğuna işaret ederek, WWF'nin "Koalalar Daima" kampanyasıyla 2050'ye kadar koala sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

O'Gorman, Yeni Güney Galler (NSW) ve Queensland eyaletlerinde yangınlardan önce de koala sayısının düşüşte olduğunu kaydetti.

WWF raporuna göre, Avustralya'nın güneyindeki Kanguru Adası'nda yaklaşık 41 bin, Victoria'da 11 binden fazla, NSW'de yaklaşık 8 bin ve Queensland'de de 900 kadar koala, yangınlardan olumsuz etkilendi.

Yangından etkilenen bölgelerde 143 milyon memeli, yaklaşık 2,5 milyar sürüngen, 181 milyon kuş ve 51 milyon kurbağa yaşıyor.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, ülke çapındaki koalaların korunması için 18 milyon dolarlık kaynak ayrıldığını açıklamış, bunun sağlık araştırmaları ve tıbbi destek için finansmanın yanı sıra bitki örtüsü, yabani ot kontrolü, otlatma ve yangın planlaması gibi çevresel amaçlar için kullanılacağını söylemişti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan, yaklaşık 6 ay süren ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, ormanların yüzde 21'i yok olmuş, çok sayıda canlı türü de zarar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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