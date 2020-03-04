Avustralya'daki yangınlarda "iklim değişikliği" etkisi

04.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:02

İklim değişikliğinin Güneydoğu Avustralya'daki yangın riskini artırdığı ve küresel sıcaklığın 2 derece artması durumunda 2019-2020'de yaşanan hava koşullarının en az 4 kat daha yaygınlaşacağı öngörüldü.

Dünya İklim Atıf Grubu (WWA) bünyesindeki iklim bilimcilerce hazırlanan "İnsan Kaynaklı İklim Değişikliğinin Avustralya'daki Yangına Etkisi" başlıklı rapora göre, 2019 Avustralya'da 1900'den bu yana kaydedilen en kurak yıl olarak kayıtlara geçti.

Güneydoğu Avustralya'da 2019 ve 2020'de daha önce benzeri görülmemiş yaygınların ortaya çıkmasında iklim değişikliğinin büyük etkisi olduğu, küresel sıcaklığın 2 derece artması durumunda söz konusu hava koşullarının an az 4 kat daha yaygın hale geleceği tespit edildi.

Öte yandan, emisyon azaltımına yönelik mevcut uluslararası planlar küresel ısınmanın bu seviyeyi büyük ölçüde aşacağını gösteriyor.

Raporun yazarlarından Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü İklim Araştırmacısı Prof. Dr. Geert Jan van Oldenborgh, iklim değişikliğinin yangınlar üzerindeki etkisinin en az yüzde 30 olduğunu belirterek, "Bu etki yüzde 30'dan daha fazla bile olabilir ancak bu alt sınır bile ciddi boyutlarda bir küresel ısınmaya işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Yeni Güney Galler Üniversitesi Araştırmacısı Dr. Sophie Lewis ise iklim değişikliğinin artık Avustralya tabiatının bir parçası olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Aşırı sıcaklıklar, açık bir şekilde insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisiyle artıyor ve bu da yangın koşullarını etkiliyor. Avustralya'daki yangın mevsimlerinin uzadığına ve yangınların daha şiddetli hale geldiğine, aşırı sıcaklıkların bunda rol oynadığına ilişkin kanıtlar var. Haftalar boyunca sürekli dumana boğulmuş bir kentte yaşamak stresli ve zor bir deneyimdi. Bir bilim insanı olarak, iklim değişikliğini karmaşık süreçlerin ve geniş ölçekli sistemlerin bir sonucu olarak incelemeye alışkınım. İklim değişikliği, Güneydoğu Avustralya'da yaşadığımız yangınların ve aşırı sıcaklıkların oluşumuna katkıda bulundu."

Kaynak: AA