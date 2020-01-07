: Avustralya'daki yangınlarda hayatını kaybeden itfaiyeci son yolculuğuna haka dansıyla uğurlandı

07.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:52

Avustralya'da devam eden yangınlarda ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, yangınla mücadele sırasında yaşamını yitiren itfaiyeci Andrew O'Dwyer, son yolculuğuna meslektaşları tarafından yapılan haka dansıyla uğurlandı.

Avustralya'da yangın sezonunun başlamasından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlarda yaklaşık 10 milyon hektar alanın da kül olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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