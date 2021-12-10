Avustralya'daki yangınlarda 6 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu - Haberler
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Avustralya'daki yangınlarda 6 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu

Avustralya'daki yangınlarda 6 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu
AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Avustralya'nın güneybatısındaki Margaret River bölgesinde iki gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangınlarda 6 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Avustralya'nın güneybatısındaki Margaret River bölgesinde iki gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangınlarda 6 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Avustralya yayın kurumu ABC News'in haberine göre, ülkenin batısındaki tarihi bölgesi Margaret River'ın çevresinde 8 Aralık'ta çıkan ve kısa sürede yayılan yangın nedeniyle bölgedeki turistik mekanlar tahliye edildi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangında 6 bin hektardan fazla ormanlık alan küle dönerken bölgedeki Leeuwin-Naturaliste Ulusal Parkı için acil durum uyarısı yapıldı.

Batı Avustralya Acil Servisler Bakanı Reece Whitby, yaptığı açıklamada, şu ana kadar yangın nedeniyle can ve mal kaybı bildirilmediğini belirterek, "Yangının şiddeti ve önceki iki gün boyunca yaşadığımız hava koşulları göz önüne alındığında bu mucize gibi oldukça şaşırtıcı." dedi.

Avustralyalı Bakan, 250 itfaiyeci ve destek personelinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını aktardı. ???????

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AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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