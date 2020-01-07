Avustralya'daki yangınlar hakkında bilinmesi gerekenler
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Avustralya'daki yangınlar hakkında bilinmesi gerekenler

Yeni Güney Galler eyaleti yangınlardan en çok zarar gören bölge oldu. İtfaiye servisi pazartesi günü eyalet çapında 130 yangının hâlâ devam ettiğini, bunlardan en az 69'unun henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

07.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:00
Avustralya'daki yangınlar hakkında bilinmesi gerekenler

, ve Amazonlardan sonra şimdi de aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ediyor.


Avustralyalılar hükümeti yangınlara müdahalede yavaş davranıldığı için eleştirirken Başbakan Scott Morrison acil durum ve afet ödemeleri için ek kaynak tahsis etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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